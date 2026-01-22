BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|
22.01.2026 20:59:36
BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet.
Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden Euro. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Während die Mengen leicht gestiegen seien, hätten negative Währungseffekte und leicht rückläufige Verkaufspreise die Erlösentwicklung belastet, hiess es.
Der freie Barmittelfluss (FCF) lag 2025 bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen Euro sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der FCF durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen unterstützt worden. Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang werden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hiess es. Das sind 1,3 Milliarden Euro weniger als ursprünglich kalkuliert.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 0,11 Prozent höher bei 45,60 Euro.
/he
LUDWIGSHAFEN (awp international)
