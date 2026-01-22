Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’422 0.7%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’923 1.9%  Bitcoin 70’896 -0.4%  Dollar 0.7898 -0.7%  Öl 64.1 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Oerlikon-Aktie: Ausbau von Produktionskapazitäten in Michigan
Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen
HIAG Immobilien-Aktie: Gewinnsprung für 2025 erwartet
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vorläufige Zahlen 22.01.2026 20:59:36

BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus

BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus

Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet.

BASF
42.38 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Zuletzt war vom Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende dieser Bandbreite erwartet worden. Experten waren von 6,7 Milliarden Euro ausgegangen. Den Rückgang zu 2024, als die Kenngrösse bei 7,2 Milliarden Euro gelegen hatte, begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.

Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden Euro. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Während die Mengen leicht gestiegen seien, hätten negative Währungseffekte und leicht rückläufige Verkaufspreise die Erlösentwicklung belastet, hiess es.

Der freie Barmittelfluss (FCF) lag 2025 bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen Euro sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der FCF durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen unterstützt worden. Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang werden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hiess es. Das sind 1,3 Milliarden Euro weniger als ursprünglich kalkuliert.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 0,11 Prozent höher bei 45,60 Euro.

/he

LUDWIGSHAFEN (awp international)

Weitere Links:

BASF-Aktie in Rot: BASF verstärkt das Geschäft mit biologischer Schädlingsbekämpfung

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten