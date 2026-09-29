Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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29.09.2026 11:07:00
BASF-Aktie dennoch höher. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
BASF soll Evonik laut einem Pressebericht 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Der Spezialchemiekonzern lehnte die Offerte demnach ab.
BASF bestätigt Sondierungen zu möglicher Übernahme
Am Freitag hatte nach Evonik auch BASF Sondierungen zu einer möglichen Übernahme bestätigt. Mit einem Zukauf könnte der weltgrösste Chemiekonzern seinen regionalen Fussabdruck sowie seine Produktpalette ausbauen, auch mit Blick auf die Konkurrenz aus China. BASF kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 45 Milliarden Euro, Evonik auf gut 9,2 Milliarden Euro. Evonik und die RAG-Stiftung wollten sich nicht zur Höhe eines Gebots äussern.
RAG-Stiftung hält rund 44 Prozent an Evonik
Strategisch könnte Evonik das Spezialchemiegeschäft der BASF stärken, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Allerdings müssten Finanzierung, Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden. Die RAG-Stiftung hält als Grossaktionärin nach eigenen Angaben noch rund 44 Prozent an Evonik und hat bisher geplant, den Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent zu reduzieren.
Die BASF-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,54 Prozent auf 50,55 Euro, für Evonik-Titel geht es 2,12 Prozent auf 20,26 Euro nach oben.
LONDON (awp international)
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China