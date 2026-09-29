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Abgelehnt 29.09.2026 11:07:00

BASF-Aktie dennoch höher. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein

BASF-Aktie dennoch höher. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein

BASF soll Evonik laut einem Pressebericht 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Der Spezialchemiekonzern lehnte die Offerte demnach ab.

Evonik
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Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts eine Offerte der BASF deutlich über dem Aktienkurs abgelehnt. Der Dax-Konzern habe 22,15 Euro je Evonik-Papier geboten, schrieb die "Financial Times" ("FT") am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wäre ein Aufschlag von fast 23 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Donnerstags. Am Freitag hatte die "FT" dann über ein Interesse von BASF an Evonik berichtet. Seither legte der Aktienkurs des im MDax notierten Unternehmens um rund 10 Prozent auf 19,84 Euro zu.

BASF bestätigt Sondierungen zu möglicher Übernahme

Am Freitag hatte nach Evonik auch BASF Sondierungen zu einer möglichen Übernahme bestätigt. Mit einem Zukauf könnte der weltgrösste Chemiekonzern seinen regionalen Fussabdruck sowie seine Produktpalette ausbauen, auch mit Blick auf die Konkurrenz aus China. BASF kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 45 Milliarden Euro, Evonik auf gut 9,2 Milliarden Euro. Evonik und die RAG-Stiftung wollten sich nicht zur Höhe eines Gebots äussern.

RAG-Stiftung hält rund 44 Prozent an Evonik

Strategisch könnte Evonik das Spezialchemiegeschäft der BASF stärken, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Allerdings müssten Finanzierung, Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden. Die RAG-Stiftung hält als Grossaktionärin nach eigenen Angaben noch rund 44 Prozent an Evonik und hat bisher geplant, den Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent zu reduzieren.

Die BASF-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,54 Prozent auf 50,55 Euro, für Evonik-Titel geht es 2,12 Prozent auf 20,26 Euro nach oben.

LONDON (awp international)

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