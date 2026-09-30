BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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30.09.2026 18:00:38
BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Ergebnisse der Experten für die BASF-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die BASF-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst hält die BASF-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 56,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 50,18 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|19,57
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-20,29
|28.09.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|21,56
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|Bernstein Research
|63,00 EUR
|25,55
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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