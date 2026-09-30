BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die BASF-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst hält die BASF-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 56,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 50,18 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.09.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 19,57 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -20,29 28.09.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 21,56 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 Bernstein Research 63,00 EUR 25,55 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 11.09.2026

Redaktion finanzen.ch