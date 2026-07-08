Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’360 0.4%  SPI 20’203 0.2%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 25’465 -1.4%  Euro 0.9221 -0.1%  EStoxx50 6’320 -1.2%  Gold 4’131 0.6%  Bitcoin 50’537 -1.3%  Dollar 0.8074 -0.1%  Öl 76.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Ausbau von Healthcare-Geschäft in Singapur und Malaysia
Infracore-Aktie vor Börsenstart am Donnerstag: IPO-Volumen bestätigt
Amazon-Aktie im Fokus: Neuer Milliarden-Bond-Deal für KI-Ausbau sorgt für Beben am Anleihemarkt
Neue Spannungen im Nahen Osten: So reagieren US-Dollar, Franken und Euro
Goldpreis: Dämpfer durch Eskalation im Nahen Osten
Suche...
eToro entdecken

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

"Spektakulär" 08.07.2026 07:25:36

BASF-Aktie: CFO lobt Verbundstandort China - Stammwerk muss sparen

BASF-Aktie: CFO lobt Verbundstandort China - Stammwerk muss sparen

Rund 100 Tage nach Eröffnung eines 8,7 Milliarden Euro teuren Verbundstandorts in China hat BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann eine positive Bilanz gezogen.

BASF
43.81 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen
Der Chemiekonzern rechne im ersten Betriebsjahr noch mit Verlusten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Tatsächlich habe der Standort aber bereits fast zwei profitable Monate verzeichnet. Das sei "wirklich ganz spektakulär".

Für BASF sei das Areal in Zhanjiang vor allem eine Folge der Marktentwicklung. "Letztlich ist der Markt ausschlaggebend dafür, wo wir investieren", sagte Elvermann. Das Werk mit mehr als 30 Produktlinien, darunter ein Steamcracker, sei nicht nur planmässig fertiggestellt worden, sondern habe auch das Budget unterschritten. "Das kommt bei Grossprojekten nicht so oft vor." Zudem seien alle Anlagen sofort produktions- und lieferfähig gewesen.

Der Steamcracker, das Herzstück des Werks, ist eine Grossanlage zur Aufspaltung von Rohbenzin mit Hilfe von Dampf (englisch: steam). BASF hatte das Werk in China am 26. März in Betrieb genommen (rund 2.000 Mitarbeiter).

Mit Blick auf das defizitäre Stammwerk Ludwigshafen sprach Elvermann von einem deutlichen Kulturwandel. Beschäftigte entwickelten zahlreiche Ideen, um Anlagen effizienter zu machen, Synergien zu heben und die Kostenstruktur zu verbessern. "Da erlebe ich gerade ganz viel Zusammenhalt und Teamgeist."

Der Standort werde weiter schrumpfen. Die Zahl der Beschäftigten sei auf rund 30.000 Vollzeitstellen gesunken und werde im Zuge steigender Produktivität weiter zurückgehen. Entscheidend sei, Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive zu geben und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts dauerhaft zu sichern. Ende 2024 hatte BASF im Stammwerk noch 33.370 Beschäftigte.

/wo/mne/zb

LUDWIGSHAFEN (awp international)

Weitere Links:

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BASF-Aktie mit Buy

Bildquelle: BASF SE
In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
02.07.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse drehen wieder nach unten
07.07.26 Logo WHS DAX Future Livetrading: 40 Punkte Gewinn aus der Range geholt
07.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
07.07.26 Marktüberblick: Samsung Electronics im Fokus
07.07.26 Erst neues Hoch, dann Gewinnmitnahmen
06.07.26 SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.98 19.33 S3PBUU
Short 15’242.51 13.89 S4B3QU
Short 15’815.83 8.88 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’751.53 19.33 SGBRFU
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

BASF 42.72 0.26% BASF

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie stark unter Druck - Das steckt dahinter
Siemens Energy-Aktie: Barclays Capital verschlechtert Bewertung auf Underweight
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Milliardenmarkt Wasserstoff: Plug Power kann sich Megaauftrag in Australien sichern - Aktie verliert trotzdem
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
TKMS-Aktie fällt ins Minus: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Infineon-Aktie leichter: Erfolg im Patentstreit - Innoscience-GaN-Ware darf nicht mehr in die USA

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.