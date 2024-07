BASF-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung lasse weiter auf sich warten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.5 Prozent auf 43.00 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 18.60 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 373’738 Aktien. Auf Jahressicht 2024 sank die Aktie um 5.6 Prozent. Voraussichtlich am 30.10.2024 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.