BASE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BASE hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63.49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 56.53 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.33 Prozent auf 5.97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch