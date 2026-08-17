BASE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BASE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 48.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch