BASE, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BASE, lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.09 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASE, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch