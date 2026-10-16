BASE FOOD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BASE FOOD hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.54 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0.980 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4.38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch