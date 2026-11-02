Basant Agro Tech (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Basant Agro Tech (India) äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.86 Prozent auf 1.29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch