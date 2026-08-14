Bartronics India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bartronics India lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 119.7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 88.3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch