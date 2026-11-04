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04.11.2026 07:42:37
Barry Callebaut: Zwei Abgänge und ein Neuzugang im Verwaltungsrat
Zürich (awp) - Beim Schokoladehersteller Barry Callebaut kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt stellen sich an der Generalversammlung vom 9. Dezember nicht mehr zur Wiederwahl. Neu soll die frühere Diageo-Chefin Debra Crew in das Gremium einziehen.
Der Verwaltungsrat zählt derzeit zehn Mitglieder und wird vom Belgier Patrick De Maeseneire präsidiert. Mit den vorgeschlagenen Veränderungen würde sich das Gremium auf neun Personen verkleinern.
Aguirre gehört dem Verwaltungsrat seit 2013 an. Der frühere Chef des Bananenkonzerns Chiquita leitete bei Barry Callebaut unter anderem den Vergütungs- und Nominationsausschuss sowie den Ausschuss für die Initiative zur Weiterentwicklung des Kakaoanbaus.
Bosshardt wurde erst im Dezember 2025 in den Verwaltungsrat gewählt. Die frühere Verwaltungsratspräsidentin des Gesundheitskonzerns Galenica präsidiert heute das Datenunternehmen Reprisk. Gründe für die beiden Abgänge wurden nicht genannt.
Mit Debra Crew schlägt Barry Callebaut eine erfahrene US-Managerin zur Wahl vor. Sie war zuletzt Chefin des britischen Spirituosenkonzerns Diageo und zuvor unter anderem für Pepsico, Mars und Kraft Foods tätig. Ausserdem leitete sie den US-Tabakkonzern Reynolds American. Derzeit ist sie Verwaltungsratspräsidentin des US-Werkzeugherstellers Stanley Black & Decker.
Die übrigen acht Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Verfügung.
to/rw
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Barry Callebaut am 04.11.2026
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