Barry Callebaut steigert Verkaufsvolumen im Halbjahr - Aktie gibt dennoch nach

Barry Callebaut (BC) ist im ersten Semester des Geschäftsjahres 2019/20 zwar gut gewachsen, aber weniger schnell als von Analysten erwartet.

Die Gewinnzahlen beim weltgrössten Schokoladenhersteller fielen derweil knapp im Rahmen der Schätzungen aus. Wegen der Corona-Krise gibt sich das Unternehmen für den weiteren Geschäftsverlauf vorsichtig, hält aber am Mittelfristausblick fest.

Da die Ausbreitung der Pandemie in den wichtigen Märkten Europa und Amerika erst im März so richtig begann, hat das Unternehmen im Halbjahr noch keinen allzu grossen Einfluss auf das Geschäft gesehen. Konkret steigerte BC in der Periode von September 2019 bis Februar 2020 das Verkaufsvolumen um 5,4 Prozent auf 1,104 Millionen Tonnen, wie das Zürcher Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Klar über dem Marktwachstum

Nach einem Plus von 8,2 Prozent im ersten Quartal hat sich das Geschäft im zweiten Quartal damit wie erwartet deutlich verlangsamt. Die Verkaufsmenge allein im Schokoladengeschäft stieg um 5,2 Prozent und lag damit deutlich über dem gemäss Branchenzahlen stagnierenden Marktwachstum.

Alle Regionen und wichtigen Wachstumstreiber trugen laut Mitteilung zum Wachstum bei: Outsourcing (+1,8%), Schwellenländer (+10,6%) und Gourmet & Spezialitäten (ohne Getränke, +3,6%). Die Kakao-Sparte (Global Cocoa) erzielte ein Verkaufsmengenwachstum von 6,5 Prozent. Weniger bedeutend sind die Umsatzzahlen, da sie vor allem auch von der Entwicklung der Kakaopreise abhängig sind.

Die Gewinnzahlen fielen leicht über den Vorjahreswerten aus. Der (bereinigte) EBIT nahm um 3,1 Prozent auf 311,5 Millionen Franken (+6,7% in Lokalwährungen) zu. Unter dem Strich verblieb ein 3,1 Prozent höherer Konzerngewinn von 203,7 Millionen Franken. Der Anstieg sei durch die niedrigeren Netto-Finanzierungskosten unterstützt worden, heisst es dazu. Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Finanzgemeinde bei Volumen- und Gewinnzahlen aber nicht ganz oder nur knapp erreicht.

Besondere Herausforderung

Für einen Nahrungsmittel-Konzern ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Als Marktführer spiele BC eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln während der Pandemie, heisst es dazu in der Mitteilung.

Während das Industriekundengeschäft und Global Cocoa weniger stark betroffen seien, leide vor allem die Verkaufsmenge im Gourmet-Geschäft unter den Beschränkungen des Besuchs von Geschäften und Restaurants, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique an einem Call für Journalisten. Im Industriegeschäft etwa habe man weiter ein gut gefüllte Pipeline an Aufträgen.

Man habe bisher auch keine grösseren Unterbrechungen der Produktionstätigkeit verzeichnet, konnte der Konzernchef zudem etwas beruhigen. Und in China gebe es derweil bereits Anzeichen für eine starke Erholung der Nachfrage. "Wir haben dort das Geschäfts ab dem 20. Februar wieder hochgefahren und haben innert drei Wochen eine starke Erholung gesehen", so der CEO. Er wollte dies aber nicht als Voraussage für eine ähnliche Entwicklung in Europa oder Amerika verstanden wissen. Das sei nicht vergleichbar.

Den Zielen verpflichtet

Die Auswirkungen auf Geschäftswachstum und Profitabilität könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden, meinte er denn auch. Das allgemeine Fortschreiten der Pandemie sei nach wie vor ungewiss und lasse sich nur schwer vorhersagen. Aufgrund der Unsicherheit auf den Finanzmärkten habe man vorsichtshalber aber die revolvierende Kreditfazilität von insgesamt 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von sechs Monaten in voller Höhe in Anspruch genommen. "Das ist aber eine reine Vorsichtsmassnahme", betonte der Konzernchef.

Das Unternehmen hält denn auch an den Zielen fest. "Wir bleiben unseren Mittelfristzielen, die mit dem Geschäftsjahr 2021/22 enden, verpflichtet", sagte der CEO. BC will demnach ein jährliches Verkaufsmengenwachstum von 4 bis 6 Prozent sowie eine über diesem Wachstum liegende EBIT-Steigerung in Lokalwährungen erzielen.

Barry Callebaut-Aktien etwas unter Druck nach Halbjahreszahlen

Die Aktien von Barry Callebaut (BC) sind in einem starken Gesamtmarkt mit deutlichen Abgaben in die Sitzung vom Donnerstag gestiegen. Der Zürcher Schokoladeproduzent hat mit seinem Volumenwachstum für das erste Halbjahr 2019/20 die Konsens-Schätzungen verfehlt. Analysten sprechen trotzdem zumeist von einem guten Ergebnis und betonen, dass vor allem das zweite Halbjahr schwieriger werden dürfte.

Um 09.45 Uhr büssen die Barry-Titel bei mässigen Handelsvolumen um 2,3 Prozent auf 1'845 Franken ein (bisheriges Tagestief 1'835 Fr.). Der Gesamtmarkt (SPI +1,1%) zeigt sich derweil sehr freundlich. Im Vergleich zu Ende 2019 notiert das Papier damit knapp 14 Prozent tiefer.

Die ZKB spricht in einem Kommentar von einem "insgesamt guten" Halbjahresergebnis, wobei es im zweiten Quartal zur erwarteten Verlangsamung des Volumenwachstums gekommen sei. Das zweite Semester dürfte nun aber deutlich anspruchsvoller werden, meint der zuständige Analyst. Vor allem das Segment Gourmet & Spezialitäten (16% des Umsatzes im H1) dürfte den Lock-down in vielen Ländern, der das Food- Service-Geschäft stark betreffe, zu spüren bekommen.

Barry spüre zwar die ersten negativen Auswirkungen des Coronavirus, heisst es derweil bei Vontobel. Insgesamt sei das Wachstum im Vergleich zum (stagnierenden) Gesamtmarkt aber robust geblieben. Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten und dem Kakaobohnen-Effekt hätten sich auch Rentabilität und Liquidität robust entwickelt. Dies zeige, dass das Management frühzeitig Massnahmen ergriffen habe. Das dritte Quartal werde aber "ein weiteres schwaches Quartal" sein, heisst es auch hier im Kommentar.

Deutlich vorsichtiger zeigt man sich beim Broker Baader Helvea. Er spricht in seinem Kommentar gar von einem schwachen Halbjahresergebnis. Dass das Management zudem nicht bereit sei, einen COVID-19-Ausblick zu geben, sei ein beunruhigendes Signal. Vor allem die Auswirkungen im Gourmetgeschäft dürften noch unterschätzt werden, meint der zuständige Analyst. Der Fairness halber müsse man aber auch sagen, dass bei Barry keine Schulden- oder Bilanzthemen aufkommen dürften.

uh/rw

Zürich (awp)