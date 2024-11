Barry Callebaut meldet mehrere Wechsel im Verwaltungsrat

Zürich (awp) - Beim weltgrössten Schokoladenhersteller Barry Callebaut kommt es an der Generalversammlung im Dezember zu mehreren Wechseln im Verwaltungsrat. Der frühere CEO und seit 2021 als Verwaltungsratsmitglied amtierende Antoine de Saint-Affrique stellt sich laut einer Mitteilung vom Mittwoch nicht mehr zur Wahl.

Auch Yen Yen Tan, die seit 2020 im Verwaltungsrat von Barry Callebaut einsitzt, und Tim Minges, Mitglied im Verwaltungsrat seit 2013, treten an der Versammlung vom 4. Dezember nicht mehr an. Neu schlägt der Verwaltungsrat die Britin Barbara Richmond und die Inderin Aruna Jayanthi zur Wahl in das Gremium vor.

Richmond, die als Finanzchefin beim britischen Bauunternehmen Redrow tätig ist, bringe "eine Fülle von finanziellen und strategischen Fachkenntnissen mit, die sie in ihrer Laufbahn als CFO mehrerer Unternehmen erworben hat". Sie ist auch beim Schweizer Pharmazulieferer Lonza im Verwaltungsrat.

Bei Jayanthi handelt es sich gemäss den Angaben um "eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus der globalen Beratungsbranche". Sie war unter anderem CEO von Capgemini in Indien, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika und leitet aktuell das Geschäft von Capgemini in Kanada und Lateinamerika.

