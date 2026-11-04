Barry Callebaut: Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez

Zürich (awp) - Der Schokoladehersteller Barry Callebaut stellt die Zusammenarbeit mit zwei grossen US-Lebensmittelkonzernen neu auf. Während die langjährige Liefervereinbarung mit dem Süsswarenhersteller Hershey ausläuft, hat das Zürcher Unternehmen mit dem Lebensmittelkonzern Mondelez eine neue langjährige Partnerschaft beim Kakaoanbau vereinbart.

Die seit 2007 bestehende Vereinbarung mit Hershey läuft Ende 2027 aus, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Die beiden Unternehmen verhandelten derzeit über den Umfang einer künftigen Zusammenarbeit. Hershey stand im Geschäftsjahr 2025/26 für rund 4 Prozent der gesamten Absatzmenge von Barry Callebaut.

Bereits 2026/27 erwartet Barry Callebaut wegen der Verlagerung bestimmter Liefermengen einen negativen Effekt von rund einem Prozentpunkt auf den Absatz. Auf den Gewinn soll sich dies allerdings nicht auswirken. Barry Callebaut will sich künftig stärker auf margenstarke Geschäfte konzentrieren.

Hershey gehört zu den grössten Süsswarenherstellern der USA. Er ist insbesondere für seine gleichnamigen Schokoladenprodukte sowie die Marke Reese's bekannt.

Neue Partnerschaft beim Kakaoanbau

Mit Mondelez hat Barry Callebaut derweil eine auf 15 Jahre angelegte Partnerschaft für einen moderneren Kakaoanbau vereinbart. Das Projekt startet in Brasilien, wie es in der Mitteilung hiess. Durch den Einsatz neuer Technologien sollen die Erträge pro Hektare steigen und die Versorgung mit Kakao langfristig stabiler werden.

Zudem wollen die Unternehmen mit einem neuen Preismodell für besser planbare Kosten sorgen. Das Modell könnte später auch auf weitere Partner ausgeweitet werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Mondelez zählt zu den weltgrössten Snackherstellern. Zum US-Konzern gehören unter anderem die Schokoladenmarken Milka und Toblerone sowie die Guetzlimarke Oreo.

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