Barry-Callebaut-Aktien legen nach Halbjahreszahlen stark zu

Zürich (awp) - Die Aktien von Barry Callebaut stehen am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen wieder vermehrt auf den Einkaufslisten. Die Analysten freuen sich über deutlich bessere Zahlen als erwartet. Die Unsicherheit bleibt allerdings gross.

Barry Callebaut gewinnen um 09.20 Uhr 9,7 Prozent hinzu auf 1349 Franken in einem leicht positiven Gesamtmarkt (SPI: 0,4%). Im bisherigen Tageshoch war die Aktie gar um über 10 Prozent gestiegen. Allerdings verzeichnet das Papier im bisherigen Jahresverlauf damit noch immer ein Minus rund 5 Prozent.

Angesichts der beispiellosen Marktverwerfungen infolge des Preisanstiegs bei Kakaobohnen und der laufenden umfangreichen Umstrukturierungen seien die Ergebnisse "beruhigend", heisst es etwa bei Vontobel in einer ersten Analyse. Das positive Volumenwachstum im ersten Halbjahr trotz einer Bereinigung des Produktportfolios um 10 Prozent sei "ein gutes Zeichen für das starke Produktangebot" des Unternehmens, so der zuständige Experte.

Auch bei der ZKB wertet man das Halbjahresergebnis bezüglich Volumenwachstum und bereinigtem EBIT als "über den Erwartungen". Dennoch seien "sämtliche rapportierten Gewinnzahlen aufgrund der hohen Sonderkosten sehr tief" ausgefallen.

Der Analyst von Baader betont ebenfalls, dass die Volumen und der bereinigte EBIT etwas höher waren als geschätzt. Er verweist aber gleichzeitig auf die deutlich höheren Kosten als erwartet. Das Unternehmen weise 169 Millionen Transformationskosten aus, wovon 54 Millionen auf die Restrukturierung und 91,5 Millionen auf Wertminderungen und Abschreibungen im Zusammenhang mit Standortschliessungen zurückzuführen seien.

Kritik erntet auch der deutlich negative Cash Flow. "Ein Cash Drain war erwartet worden, er war aber klar negativer als geschätzt", so der Analyst der ZKB. Vontobel verweist auf "erhebliche negative Auswirkungen auf das Working Capital wegen deutlich höherer Kakaobohnenpreise und höherer Kosten im Zusammenhang mit BC Next Level".

Sämtliche Analysten äussern sich darum auch vorsichtig zum Ausblick bei Barry Callebaut. Vor allem die hohen Kakaopreise sehen sie als grosse Herausforderung für den Schokoladenproduzenten. "Gleichzeitig steht das Unternehmen mitten in einer grossen Umwälzung aufgrund des Investitionsplanes BC Next Level", so der ZKB-Analyst.

tv/uh