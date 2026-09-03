Barry Callebaut-Aktie tiefer: Erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch

Im Rahmen des dreijährigen Projekts liefert Arla jährlich Primärdaten zum CO2-Fussabdruck der gelieferten Milchmengen auf Farmebene.

Die Zusammenarbeit solle die Dekarbonisierung der Milchbeschaffung vorantreiben und unterstützt die Net Zero Strategie des Schokoladen- und Kakaoproduzenten, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit.

Die Barry Callebaut-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,8 Prozent tiefer bei 1'092 Franken.

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Zürich (awp)