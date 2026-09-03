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Klimaemissionen 03.09.2026 11:16:36

Barry Callebaut-Aktie tiefer: Erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch

Barry Callebaut-Aktie tiefer: Erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch

Barry Callebaut hat mit Arla Foods seine erste Partnerschaft zur Reduktion von Klimaemissionen in der Milchlieferkette gestartet.

Im Rahmen des dreijährigen Projekts liefert Arla jährlich Primärdaten zum CO2-Fussabdruck der gelieferten Milchmengen auf Farmebene.

Die Zusammenarbeit solle die Dekarbonisierung der Milchbeschaffung vorantreiben und unterstützt die Net Zero Strategie des Schokoladen- und Kakaoproduzenten, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit.

Die Barry Callebaut-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,8 Prozent tiefer bei 1'092 Franken.

awp-robot/to

Zürich (awp)

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