|Klimaemissionen
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03.09.2026 11:16:36
Barry Callebaut-Aktie tiefer: Erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch
Barry Callebaut hat mit Arla Foods seine erste Partnerschaft zur Reduktion von Klimaemissionen in der Milchlieferkette gestartet.
Die Zusammenarbeit solle die Dekarbonisierung der Milchbeschaffung vorantreiben und unterstützt die Net Zero Strategie des Schokoladen- und Kakaoproduzenten, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit.Die Barry Callebaut-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,8 Prozent tiefer bei 1'092 Franken.
awp-robot/to
Zürich (awp)
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