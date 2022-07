Barry Callebaut-Aktie stark: Wachstum verlangsamt sich etwas

Allerdings hat sich das Wachstum im dritten Quartal, das per Ende Mai zu Ende ging, etwas verlangsamt.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (September bis Mai) hat der Schokoladenproduzent 1'751'422 Tonnen Schokolade verkauft. Das entspricht einem Plus von 7,9 Prozent, wie BC am Mittwoch mitteilte. Darin zeigt sich allerdings die leicht langsamere Dynamik: Zum Halbjahr (per Ende Februar) hatte das Volumenwachstum noch bei 8,7 Prozent gelegen.

Damit ist aber auch klar: Die Coronakrise rückt weiter in den Hintergrund und die Zahlen normalisieren sich wieder. Die Analysten hatten sogar mit einem etwas tieferen Volumen-Plus von 7,7 Prozent gerechnet.

Beträchtliche finanzielle Auswirkungen durch Fabrikschliessung

Beim Umsatz erreichte Barry Callebaut in der Neunmonatsperiode 6,08 Milliarden Franken, was in Schweizer Franken einer Zunahme von 13,5 Prozent entspricht nach einem Plus von 15,8 Prozent zum Halbjahr. Demnach zeigte sich auch hier im dritten Quartal eine leichte Verlangsamung.

Zum Problem ist nun die kürzliche Schliessung eines Werkes in Belgien wegen Salmonellen geworden. Der volle Umfang der finanziellen Auswirkungen werde derzeit zwar noch ermittelt, so die Mitteilung. Man gehe aber davon aus, dass die Folgen für das Ergebnis des vierten Quartals "beträchtlich" sein werden. Das Werk geht im August wieder in Betrieb.

Dennoch ist BC zuversichtlich, die gesetzten Mittelfristziele eines jährlichen durchschnittlichen Volumenwachstums von 5 bis 7 Prozent zu erreichen. Dieses Ziel wird über drei Jahre per Ende des Geschäftsjahres 2022/23 angestrebt.

So reagiert die Barry Callebaut-Aktie

Die Neunmonatszahlen von Barry Callebaut werden positiv aufgenommen. Obwohl die Dynamik im dritten Quartal etwas nachliess, fiel das Wachstum stärker aus als von den meisten Analysten geschätzt. Schwächend wirken allerdings negative Aussagen zur Entwicklung im vierten Quartal: Wegen der salmonellenbedingten Schliessung einer Fabrik wird es zu Einbussen kommen.

Barry Callebaut gewinnen um kurz nach 9.20 Uhr 1,00 Prozent hinzu auf 2116 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gewinnt derweil 0,49 Prozent auf 14'400,44 Punkte.

BC habe im Q3 "gut abgeschnitten" und mit 6,5 Prozent "ein robustes Volumenwachstum" erzielt, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Auch bei der UBS sowie bei Goldman Sachs hebt man das Volumenwachstum im dritten Quartal (März bis Mai) positiv hervor.

Dies sei wesentlich auf die starke Leistung der Gourmet-Division zurückzuführen, so die zuständigen Analysten von Goldman Sachs. "Und dies ist das Segment mit den höheren Gewinnmargen, was den Margenmix in der zweiten Jahreshälfte unterstützen wird", heisst es.

Dies dürfte den Experten zufolge allerdings "mehr als ausgeglichen" werden durch die Kosten für die Schliessung des Werks in Wieze. Die grösste Schokoladenfabrik von BC wurde Ende Juni geschlossen, nachdem das Unternehmen dort Salmonellen gefunden hat. Sie nimmt den Betrieb ab August schrittweise wieder auf.

Gemäss dem ZKB-Analysten hat das Werk eine geschätzte Jahresproduktion von 300'000-350'000 Tonnen, was ungefähr 15 Prozent der Gesamtproduktion von BC ausmacht. Barry Callebaut gab in der Mitteilung zum Ergebnis an, dass die Schliessung einen beträchtlichen negativen Einfluss auf das Ergebnis des vierten Quartals haben dürfte. "Wir gehen davon aus, dass bezogen auf das Gesamtjahr rund 2 Prozent der Volumen ausfallen könnten", so der ZKB-Analyst.

