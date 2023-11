Barry Callebaut-Aktie springt an: Barry Callebaut verkauft 2022/23 weniger Schokolade - Umsatz dennoch gestiegen

Dank Preiserhöhungen ging der Umsatz trotzdem hoch. Das Unternehmen will nun die Dividende um einen Franken auf 29 Franken erhöhen.

Der weltgrösste Schokoladenkonzern verkaufte im per Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2,28 Millionen Tonnen Schokolade, wie er am Mittwoch bekanntgab. Das sind 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Barry Callebaut führt das Minus auf den Salmonellenvorfall im belgischen Wieze im Vorjahr zurück, aber auch auf die schwächere Kundennachfrage und steigende Rohwarenpreise. Barry Callebaut hatte für das Gesamtjahr ein "flaches Volumenwachstum" angestrebt.

Der Umsatz legte in Lokalwährung um 9,7 Prozent auf 8,5 Milliarden Franken zu, in Schweizer Franken lag das Plus noch bei 4,7 Prozent. Bei dem Unternehmen gibt der Umsatz allerdings weniger Aufschluss über den Geschäftsverlauf als das Verkaufsvolumen. Denn Barry Callebaut hat ein sogenanntes Cost-Plus-Modell. Das bedeutet, dass die Firma Preisänderungen - zum Beispiel für Rohstoffe wie Kakao oder für Energie und Transporte - an die Industriekunden weitergibt.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT), bei dem im Vorjahr Einmaleffekte wie zum Beispiel die Kosten für den Wieze-Vorfall herausgerechnet werden, legte um 5,6 Prozent auf 659,4 Millionen Franken zu. Laut Barry Callebaut trug vor allem das starke Ergebnis des globalen Kakaogeschäfts dazu bei.

Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 443,1 Millionen Franken. Das sind 22,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen daran in Form einer höheren Dividende von 29 Franken pro Aktie teilhaben. Im Vorjahr gab es eine Ausschüttung von 28 Franken.

Mit den vorgelegten Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten in etwa getroffen. Nur bei der Dividende hatten sich diese mit 30,52 Franken im Schnitt deutlich mehr erhofft.

Barry Callebaut setzt sich hohe Ziele

Der weltgrösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut (BC) hat nach der Ankündigung im September sein neues Investitions- und Sparprogramm konkretisiert. Im Vorfeld des Analystentages am (heutigen) Mittwoch gab das Unternehmen unter anderem neue Mittelfristziele bekannt.

So will der Konzern unter dem neuen Chef Peter Feld und seiner grösstenteils neuen Geschäftsleitungstruppe ab dem Geschäftsjahr 2025/26 ein Volumenwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen. Zudem soll ab dem Geschäftsjahr, das im September 2025 beginnt, ein EBIT-Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erreicht werden.

Erste positive Auswirkungen des neuen Investitionsprogramms mit dem Titel "BC Next Level" erwartet die Unternehmensführung bereits im angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24. So sollen die Verkaufsvolumina und der Betriebsgewinn EBIT zu konstanten Wechselkursen gleich bleiben. Im Jahr darauf soll dann ein "moderates Volumenwachstum" und ein "stärkerer EBIT-Zuwachs" folgen.

Das Programm, das im September angekündigt wurde, sieht vor, dass BC 500 Millionen investiert. Dies soll zu jährlichen Kostenreduktionen von 250 Millionen führen. Davon sollen wiederum 75 Prozent vollständig ergebniswirksam sein, wie es in der Mitteilung heisst. Letztliches Ziel ist eine EBIT-Marge von 10 Prozent.

Vier Wachstumspfeiler

Daneben verfolgt das Unternehmen vier langfristige, strategische Wachstumsprioritäten. So sollen etwa die Outsourcing-Partnerschaften ausgebaut werden. Barry Callebaut nimmt sich vor, zwei Drittel der auf den Markt kommenden Partnerschaften für sich zu gewinnen, heisst: Zwei von drei neu ausgeschriebenen Verträgen sollen an den Schweizer Konzern gehen.

Zudem will das Unternehmen im hochmargigen Gourmet-Geschäft seinen Marktanteil auszubauen. Konkret strebt das Management ein doppelt so hohes Wachstum an wie der Gesamtmarkt.

Auch im Bereich der Spezialitätenprodukte will BC ausbauen. So sollen etwa Innovationen wie glutenfreie oder vegane Schokolade weiterentwickelt werden. Zu guter Letzt soll der Marktanteil im APAC-Geschäft, also in der Region Asien-Pazifik, ausgebaut werden.

Wachstumsprioritäten würden dadurch gestützt, dass die gesamte Organisation im Zuge des Strategieprogramms BC Next Level effizienter und digitalisierter aufgestellt sein werde, heisst es weiter.

Barry Callebaut holt ehemaligen Givaudan-Manager in den Verwaltungsrat

Beim weltgrössten Schokoladehersteller Barry Callebaut kommt es im Verwaltungsrat zu einem Stühlerücken. Angela Wei Dong und Elio Leoni Sceti treten an der Generalversammlung vom 6. Dezember nicht mehr zur Wiederwahl an. Dafür soll neu Mauricio Graber neu in das Aufsichtsgremium einziehen.

Der mexikanische Staatsbürger Graber hatte unter anderem zwölf Jahre lang beim Riechstoff- und Aromenhersteller Givaudan als Präsident der Division Aromen geamtet. 2018 übernahm er dann den CEO-Posten beim Biotech-Konzern Chr. Hansen.

Er werde dort nun voraussichtlich nach Abschluss der geplanten Fusion mit Novozymes im vierten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 zurücktreten, hiess es im Communiqué. Sein Fachwissen im Nahrungsmittel- und Biowissenschaftssektor werde das Know-how des Verwaltungsrates in diesen wichtigen Bereichen erheblich ergänzen.

Barry Callebaut bleibt in den meisten Märkten hinter Gesamtmarkt zurück

Barry Callebaut (BC) hat es im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende August) nicht auf den Wachstumspfad zurückgeschafft. Zwar waren die Umsätze wegen Preiserhöhungen besser als im Vorjahr, das Schokoladen-Verkaufsvolumen blieb jedoch mit Ausnahme von EMEA in allen Regionen hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Am stärksten war der Rückgang in der Region Americas, wo BC 4,6 Prozent weniger Schokolade verkaufen konnte als im Jahr zuvor. Die industriellen Kunden stünden weiterhin unter dem Druck von Inflation und der Schwäche im Glace-Markt, heisst es zur Begründung in dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht. Doch der zugrundeliegende Schokoladenmarkt - also letztlich die Entwicklung der Konkurrenz - nahm mit einen Minus von 2,1 Prozent deutlich weniger stark ab als bei BC.

Rückläufig waren die Volumen auch in der kleinsten Region Asien-Pazifik mit -2,0 Prozent. Dort war der zugrundeliegende Schokoladenmarkt sogar positiv und nahm um 2,5 Prozent zu. Barry Callebaut gibt an, dass das Marktumfeld in der gesamten Region volatil war wegen hoher Rohstoffpreise.

Die Rohstoffsituation hat sich in der Tat 2022/23 wieder deutlich verschärft. Der durchschnittliche Tagesschlusspreis für Kakobohnen lag laut dem Communiqué um 23,5 Prozent höher als im Jahr davor. Die auf dem Markt aufkommende Erwartung eines grossen Angebotsdefizits für 2023/24 während des Erntejahres 2022/23 habe ein Preisrallye sowohl auf dem Londoner als auch auf dem New Yorker Terminalmarkt ausgelöst, heisst es.

Die sogenannte Combined Ratio, die das Verhältnis zwischen den Kosten des Rohstoffs Kakaobohnen und den Produktionspreisen von Kakaobutter- und Pulver beschreibt, nahm gegen Ende des Fiskaljahres auf 3,1x ab. Zuvor war sie im Durchschnitt bei 3,5x gelegen, heisst es.

Höhere Preise drücken auf Nachfrage

Über die gesamte Gruppe hinweg ging das Verkaufsvolumen um 1,1 Prozent zurück auf insgesamt 2,28 Millionen Tonnen Schokolade. Dieser Rückgang war laut Mitteilung auch teilweise auf den letztjährigen Salmonellenfall in einer belgischen Fabrik Wieze zurückzuführen. Der Vorfall hatte dazu geführt, dass BC die Fabrik ausgiebig reinigen musste, was sich gemäss den Angaben im ersten Quartal (September bis November 2022) noch auf die Volumen auswirkte.

Einzig in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vermochte Barry Callebaut den zugrundeliegenden Markt (-1,4%) zu übertreffen. Dort ging das Verkaufsvolumen beim Schweizer Konzern nur um 0,4 Prozent zurück. Und im Kakaogeschäft, also im Handel mit dem Rohstoff Kakao, legte Barry Callebaut sogar um 2,4 Prozent zu.

Barry-Callebaut-Aktien sind nach Strategieupdate gefragt

Barry Callebaut (BC) hat mit den am (heutigen) Mittwoch vorgelegten Zielen für die nächsten Jahre die Anleger für sich gewinnen können. Und auch die Sparziele kommen bei Beobachtern sehr gut an. Analysten warnen allerdings davor, dass es ein langer Weg werde.

Barry Callebaut gewinnen an der SIX zeitweise 5,82 Prozent auf 1'455,00 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel jedoch noch immer knapp einen Viertel eingebüsst.

Der Analyst der ZKB verweist in seiner Ersteinschätzung gleich zweimal darauf, dass von den bereits angekündigten jährlichen Einsparungen von 250 Millionen Franken drei Viertel die Bottom Line erreichen. "Dies ist eine klar positive Überraschung", so der zuständige Analyst. Er sei "bisher davon ausgegangen, dass nur etwa ein Drittel der Einsparungen hängen bleibt".

Die neuen Mittelfristziele für das EBIT-Wachstum sähen "überzeugend aus", heisst es bei der UBS in einem Kommentar. BC strebt nach einer zweijährigen Übergangsphase einen EBIT-Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an.

Wenig begeistert zeigt sich der zuständige Analyst der UBS hingegen von der Übergangsphase: "Der erwartete Übergangszeitraum beinhaltet aber immer noch ein leichtes Aufwärtsrisiko für das Konsens-EBIT". Bei der ZKB spricht man sogar davon, dass die mittelfristige Guidance mit zwei Übergangsjahren "wenig inspirierend" sei.

In diesen Jahren erwartet das Unternehmen erst ein gleichbleibendes Volumen und EBIT, danach ein "moderates Volumenwachstum" und "stärkerer EBIT-Zuwachs".

Auch der Analyst von Vontobel zeigt sich in seinem ersten Kommentar nicht gerade euphorisch über die Aussichten. "Angesichts des derzeitigen Umfelds und der zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen in den kommenden Jahren wird der Weg lang und holprig sein. Die Aufgabe, die das neue Managementteam zu bewältigen hat, ist enorm", schreibt er.

Und dabei setze das Board offenbar grosse Hoffnungen in den seit Frühling amtierenden CEO Peter Feld. Er habe nämlich für seine kurze Zeit im Amt über 6,7 Millionen Franken erhalten, davon 2528 Aktien.

Allgemein sind die Anlageprofis nun aber gespannt auf den Beginn des Investorentages, der ab 14.00 Uhr Schweizer Zeit in London stattfindet. Dort dürfte das Management dann noch weiter erläutern, wie es seine neue Strategie genau umsetzen möchte.

