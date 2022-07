Barry Callebaut-Aktie sinkt leicht: Nach Salmonellenvorfall nimmt Barry Callebaut Produktion in Wieze Anfang August wieder auf

Die Reinigung der von salmonellen-positivem Lecithin betroffenen Produktionslinien kommt nach Unternehmensangaben gut voran.

Die ersten Produktionslinien würden voraussichtlich Anfang August 2022 wieder den Betrieb aufnehmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Danach werde die Kapazität in den folgenden Wochen nach und nach wieder hochgefahren.

Ende Juni hatte Barry Callebaut in Wieze ein mit Salmonellen verunreinigtes Produktionslos entdeckt und eine zugelieferte Lecithin-Charge als Ursache ermittelt. In der Folge wurde die gesamte Schokoladenfertigung an dem Standort gestoppt. Seither arbeite man mit der belgischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (FASNK) zusammen.

An der Schweizer Börse verliert das Papier von Barry Callebaut zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 2'044,00 Franken.

