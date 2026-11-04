Barry Callebaut-Aktie im Plus: Erholung beim Absatz - Gewinn sinkt

Zuletzt erholten sich die Absatzmengen aber deutlich.

Der weltgrösste Schokoladenproduzent verkaufte insgesamt 2,11 Millionen Tonnen Schokolade und Kakaoprodukte, wie er am Mittwoch mitteilte. Das sind 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Barry Callebaut produziert Schokolade und Kakaoprodukte für grosse Lebensmittelkonzerne und Schokoladenhersteller sowie für Chocolatiers, Konditoreien, Bäckereien und die Gastronomie.

Im vierten Quartal stieg die Verkaufsmenge dagegen um 5,7 Prozent. Bereits im dritten Quartal war der Absatz nach mehr als zwei Jahren mit Rückgängen erstmals wieder gewachsen, ebenfalls um 5,7 Prozent. Die Erholung wurde von einer stärkeren Nachfrage nach Kakaoprodukten und dem anziehenden Gourmetgeschäft getragen. Letzteres legte im Schlussquartal um 13,6 Prozent zu.

Dividende stabil

Der Umsatz sank derweil im Gesamtjahr um 17,6 Prozent auf 12,19 Milliarden Franken. Hintergrund sind die gesunkenen Kakaopreise, die Barry Callebaut weitgehend an seine Kunden weitergibt.

Auch beim Betriebsgewinn musste das Unternehmen Einbussen hinnehmen. Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT) sank um 15,6 Prozent auf 594,0 Millionen Franken. Auf den Gewinn drückten vor allem ungünstige Kakaopositionen im Gourmetgeschäft, die bei sinkenden Rohstoffpreisen zu Belastungen führten. Hinzu kamen Kosten durch Lieferprobleme und geringere an Kunden weiterverrechnete Finanzierungskosten. Das deutlich profitablere Kakaogeschäft konnte diese Belastungen nicht ausgleichen.

Unter dem Strich blieb ein um 16,3 Prozent tieferer Reingewinn von 157,7 Millionen Franken. Die Dividende soll bei 29 Franken je Aktie bleiben.

Schulden abgebaut

Beim Schuldenabbau kam das Unternehmen voran. Die Nettoverschuldung sank auf 2,47 Milliarden Franken von 4,30 Milliarden im Vorjahr. Der Verschuldungsgrad verringerte sich von 4,5 auf 2,9. Der freie Geldzufluss erreichte 2,01 Milliarden Franken. Dazu trugen tiefere Kakaopreise und ein geringerer Kapitalbedarf für Lagerbestände bei.

Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte Barry Callebaut seine Ziele. Der Konzern erwartet ein Volumenwachstum von 1 bis 3 Prozent und ein Plus beim Betriebsgewinn auf Stufe EBIT von 3 bis 5 Prozent in Lokalwährungen.

Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez

Der Schokoladehersteller Barry Callebaut stellt die Zusammenarbeit mit zwei grossen US-Lebensmittelkonzernen neu auf. Während die langjährige Liefervereinbarung mit dem Süsswarenhersteller Hershey ausläuft, hat das Zürcher Unternehmen mit dem Lebensmittelkonzern Mondelez eine neue langjährige Partnerschaft beim Kakaoanbau vereinbart.

Die seit 2007 bestehende Vereinbarung mit Hershey läuft Ende 2027 aus, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Die beiden Unternehmen verhandelten derzeit über den Umfang einer künftigen Zusammenarbeit. Hershey stand im Geschäftsjahr 2025/26 für rund 4 Prozent der gesamten Absatzmenge von Barry Callebaut.

Bereits 2026/27 erwartet Barry Callebaut wegen der Verlagerung bestimmter Liefermengen einen negativen Effekt von rund einem Prozentpunkt auf den Absatz. Auf den Gewinn soll sich dies allerdings nicht auswirken. Barry Callebaut will sich künftig stärker auf margenstarke Geschäfte konzentrieren.

Hershey gehört zu den grössten Süsswarenherstellern der USA. Er ist insbesondere für seine gleichnamigen Schokoladenprodukte sowie die Marke Reese's bekannt.

Neue Partnerschaft beim Kakaoanbau

Mit Mondelez hat Barry Callebaut derweil eine auf 15 Jahre angelegte Partnerschaft für einen moderneren Kakaoanbau vereinbart. Das Projekt startet in Brasilien, wie es in der Mitteilung hiess. Durch den Einsatz neuer Technologien sollen die Erträge pro Hektare steigen und die Versorgung mit Kakao langfristig stabiler werden.

Zudem wollen die Unternehmen mit einem neuen Preismodell für besser planbare Kosten sorgen. Das Modell könnte später auch auf weitere Partner ausgeweitet werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Mondelez zählt zu den weltgrössten Snackherstellern. Zum US-Konzern gehören unter anderem die Schokoladenmarken Milka und Toblerone sowie die Guetzlimarke Oreo.

Zwei Abgänge und ein Neuzugang im Verwaltungsrat

Bei Barry Callebaut kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt stellen sich an der Generalversammlung vom 9. Dezember nicht mehr zur Wiederwahl. Neu soll die frühere Diageo-Chefin Debra Crew in das Gremium einziehen.

Der Verwaltungsrat zählt derzeit zehn Mitglieder und wird vom Belgier Patrick De Maeseneire präsidiert. Mit den vorgeschlagenen Veränderungen würde sich das Gremium auf neun Personen verkleinern.

Aguirre gehört dem Verwaltungsrat seit 2013 an. Der frühere Chef des Bananenkonzerns Chiquita leitete bei Barry Callebaut unter anderem den Vergütungs- und Nominationsausschuss sowie den Ausschuss für die Initiative zur Weiterentwicklung des Kakaoanbaus.

Bosshardt wurde erst im Dezember 2025 in den Verwaltungsrat gewählt. Die frühere Verwaltungsratspräsidentin des Gesundheitskonzerns Galenica präsidiert heute das Datenunternehmen Reprisk. Gründe für die beiden Abgänge wurden nicht genannt.

Mit Debra Crew schlägt Barry Callebaut eine erfahrene US-Managerin zur Wahl vor. Sie war zuletzt Chefin des britischen Spirituosenkonzerns Diageo und zuvor unter anderem für Pepsico, Mars und Kraft Foods tätig. Ausserdem leitete sie den US-Tabakkonzern Reynolds American. Derzeit ist sie Verwaltungsratspräsidentin des US-Werkzeugherstellers Stanley Black & Decker.

Die übrigen acht Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Verfügung.

So reagiert die Barry Callebaut-Aktie

Zeitweise notieren Barry Callebaut nach einem volatilen Handelsverlauf 3,81 Prozent im Plus bei 1'245,68 Franken. Die Barry-Callebaut-Aktien hatten sich zuletzt deutlich verteuert: Alleine in den vergangenen vier Wochen hatten sie um gut 12 Prozent zugelegt. Im Gesamtjahr resultiert derweil weiterhin ein Minus von über 8 Prozent.

Das Jahresergebnis des Schokoladekonzerns sei insgesamt "in den Erwartungen" ausgefallen, heisst es bei der ZKB. Der zuständige Experte lobt dabei die gute Volumenentwicklung im vierten Quartal. Barry Callebaut müsse nun aber beweisen, dass die verbesserten Volumen auch zu einem deutlichen Gewinnanstieg führen könnten, fordert er: "Am besten schon im laufenden Jahr." Der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr signalisiere derweil eine gewisse Vorsicht.

Die Analysten der Bank Vontobel verweisen in einem Kommentar auf die Erholung der Absatzmengen und auf den deutlichen Schuldenabbau. Als negative Überraschung werten sie allerdings das Auslaufen der Liefervereinbarung mit dem US-Süsswarenhersteller Hershey Ende 2027. Dies dürfte das Absatzwachstum im neuen Geschäftsjahr um rund einen Prozentpunkt schmälern.

Die Erholung bei den Volumen im Schlussquartal wird auch von den LUKB-Experten hervorgehoben: Damit sei der Rückgang im Gesamtjahr weniger ausgeprägt als vom Markt erwartet. Sie erwarten nun eine Fortsetzung der positiven Entwicklung in der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres trotz anhaltend schwierigem Umfeld. Als Risiko sehen die LUKB-Analysten das Wetterphänomen El Nino, das die Kakao-Ernte potenziell belasten könne.

Die UBS spricht ebenfalls von einem insgesamt soliden Zahlenkranz, verweist aber auf einzelne leichte Enttäuschungen. So blieben der bereinigte Betriebs- und Reingewinn etwas hinter den eigenen Schätzungen zurück. Auch die Wachstumsprognose für die Absatzmenge im neuen Geschäftsjahr fiel etwas vorsichtiger aus als erwartet. Positiv wertete die Grossbank dagegen den starken Geldzufluss und die Aussicht auf einen deutlichen Gewinnanstieg.

to/rw

Zürich (awp)