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Neue Partnerschaft 04.11.2026 09:43:06

Barry Callebaut-Aktie im Minus: Erholung beim Absatz - Gewinn sinkt

Barry Callebaut-Aktie im Minus: Erholung beim Absatz - Gewinn sinkt

Der Schokoladeproduzent Barry Callebaut hat im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 erneut weniger Schokolade und Kakaoprodukte verkauft als im Vorjahr und musste auch beim Umsatz und Gewinn Einbussen hinnehmen.

Barry Callebaut
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Zuletzt erholten sich die Absatzmengen aber deutlich.

Der weltgrösste Schokoladenproduzent verkaufte insgesamt 2,11 Millionen Tonnen Schokolade und Kakaoprodukte, wie er am Mittwoch mitteilte. Das sind 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Barry Callebaut produziert Schokolade und Kakaoprodukte für grosse Lebensmittelkonzerne und Schokoladenhersteller sowie für Chocolatiers, Konditoreien, Bäckereien und die Gastronomie.

Im vierten Quartal stieg die Verkaufsmenge dagegen um 5,7 Prozent. Bereits im dritten Quartal war der Absatz nach mehr als zwei Jahren mit Rückgängen erstmals wieder gewachsen, ebenfalls um 5,7 Prozent. Die Erholung wurde von einer stärkeren Nachfrage nach Kakaoprodukten und dem anziehenden Gourmetgeschäft getragen. Letzteres legte im Schlussquartal um 13,6 Prozent zu.

Dividende stabil

Der Umsatz sank derweil im Gesamtjahr um 17,6 Prozent auf 12,19 Milliarden Franken. Hintergrund sind die gesunkenen Kakaopreise, die Barry Callebaut weitgehend an seine Kunden weitergibt.

Auch beim Betriebsgewinn musste das Unternehmen Einbussen hinnehmen. Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT) sank um 15,6 Prozent auf 594,0 Millionen Franken. Auf den Gewinn drückten vor allem ungünstige Kakaopositionen im Gourmetgeschäft, die bei sinkenden Rohstoffpreisen zu Belastungen führten. Hinzu kamen Kosten durch Lieferprobleme und geringere an Kunden weiterverrechnete Finanzierungskosten. Das deutlich profitablere Kakaogeschäft konnte diese Belastungen nicht ausgleichen.

Unter dem Strich blieb ein um 16,3 Prozent tieferer Reingewinn von 157,7 Millionen Franken. Die Dividende soll bei 29 Franken je Aktie bleiben.

Schulden abgebaut

Beim Schuldenabbau kam das Unternehmen voran. Die Nettoverschuldung sank auf 2,47 Milliarden Franken von 4,30 Milliarden im Vorjahr. Der Verschuldungsgrad verringerte sich von 4,5 auf 2,9. Der freie Geldzufluss erreichte 2,01 Milliarden Franken. Dazu trugen tiefere Kakaopreise und ein geringerer Kapitalbedarf für Lagerbestände bei.

Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte Barry Callebaut seine Ziele. Der Konzern erwartet ein Volumenwachstum von 1 bis 3 Prozent und ein Plus beim Betriebsgewinn auf Stufe EBIT von 3 bis 5 Prozent in Lokalwährungen.

Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez

Der Schokoladehersteller Barry Callebaut stellt die Zusammenarbeit mit zwei grossen US-Lebensmittelkonzernen neu auf. Während die langjährige Liefervereinbarung mit dem Süsswarenhersteller Hershey ausläuft, hat das Zürcher Unternehmen mit dem Lebensmittelkonzern Mondelez eine neue langjährige Partnerschaft beim Kakaoanbau vereinbart.

Die seit 2007 bestehende Vereinbarung mit Hershey läuft Ende 2027 aus, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Die beiden Unternehmen verhandelten derzeit über den Umfang einer künftigen Zusammenarbeit. Hershey stand im Geschäftsjahr 2025/26 für rund 4 Prozent der gesamten Absatzmenge von Barry Callebaut.

Bereits 2026/27 erwartet Barry Callebaut wegen der Verlagerung bestimmter Liefermengen einen negativen Effekt von rund einem Prozentpunkt auf den Absatz. Auf den Gewinn soll sich dies allerdings nicht auswirken. Barry Callebaut will sich künftig stärker auf margenstarke Geschäfte konzentrieren.

Hershey gehört zu den grössten Süsswarenherstellern der USA. Er ist insbesondere für seine gleichnamigen Schokoladenprodukte sowie die Marke Reese's bekannt.

Neue Partnerschaft beim Kakaoanbau

Mit Mondelez hat Barry Callebaut derweil eine auf 15 Jahre angelegte Partnerschaft für einen moderneren Kakaoanbau vereinbart. Das Projekt startet in Brasilien, wie es in der Mitteilung hiess. Durch den Einsatz neuer Technologien sollen die Erträge pro Hektare steigen und die Versorgung mit Kakao langfristig stabiler werden.

Zudem wollen die Unternehmen mit einem neuen Preismodell für besser planbare Kosten sorgen. Das Modell könnte später auch auf weitere Partner ausgeweitet werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Mondelez zählt zu den weltgrössten Snackherstellern. Zum US-Konzern gehören unter anderem die Schokoladenmarken Milka und Toblerone sowie die Guetzlimarke Oreo.

Zwei Abgänge und ein Neuzugang im Verwaltungsrat

Bei Barry Callebaut kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt stellen sich an der Generalversammlung vom 9. Dezember nicht mehr zur Wiederwahl. Neu soll die frühere Diageo-Chefin Debra Crew in das Gremium einziehen.

Der Verwaltungsrat zählt derzeit zehn Mitglieder und wird vom Belgier Patrick De Maeseneire präsidiert. Mit den vorgeschlagenen Veränderungen würde sich das Gremium auf neun Personen verkleinern.

Aguirre gehört dem Verwaltungsrat seit 2013 an. Der frühere Chef des Bananenkonzerns Chiquita leitete bei Barry Callebaut unter anderem den Vergütungs- und Nominationsausschuss sowie den Ausschuss für die Initiative zur Weiterentwicklung des Kakaoanbaus.

Bosshardt wurde erst im Dezember 2025 in den Verwaltungsrat gewählt. Die frühere Verwaltungsratspräsidentin des Gesundheitskonzerns Galenica präsidiert heute das Datenunternehmen Reprisk. Gründe für die beiden Abgänge wurden nicht genannt.

Mit Debra Crew schlägt Barry Callebaut eine erfahrene US-Managerin zur Wahl vor. Sie war zuletzt Chefin des britischen Spirituosenkonzerns Diageo und zuvor unter anderem für Pepsico, Mars und Kraft Foods tätig. Ausserdem leitete sie den US-Tabakkonzern Reynolds American. Derzeit ist sie Verwaltungsratspräsidentin des US-Werkzeugherstellers Stanley Black & Decker.

Die übrigen acht Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Verfügung.

Im Schweizer Handel fällt die Barry Callebaut-Aktie zeitweise um 1,67 Prozent auf 1'180,00 Franken.

to/rw

Zürich (awp)

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