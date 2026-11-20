Barry Callebaut baut Produktion in Indien aus

Barry Callebaut hat seine Produktionsstätte für Schokoladenspezialitäten im indischen Baramati verlagert und ausgebaut. Der neue Standort im Bundesstaat Maharashtra umfasst eine Fläche von 6000 Quadratmetern und stärkt die Produktionskapazitäten des Schokoladeherstellers für Spezialzutaten.

In Baramati sollen insbesondere gebackene und weiche Zutaten hergestellt werden, teilte Barry Callebaut am Freitag mit. Die neue Anlage ersetzt einen bisherigen Standort und liegt in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Schokoladenproduktion des Konzerns.

Mit der Erweiterung baut Barry Callebaut seine Präsenz in Indien weiter aus. Das Unternehmen betreibt dort inzwischen fünf Standorte für Produktion, Kundeninnovation sowie Vertriebs- und Geschäftsdienstleistungen. Dazu gehören auch zwei Schokoladenfabriken in Baramati und Neemrana, die 2021 beziehungsweise 2025 eröffnet wurden.

Für die Barry Callebaut-Aktie geht es an der SIX am Freitag zeitweise 1,56 Prozent auf 1'236 CHF nach oben.

Zürich (awp)