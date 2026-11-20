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20.11.2026 13:02:00
Barry Callebaut-Aktie fest: Schokoladenhersteller baut Produktion in Indien aus
Barry Callebaut stärkt seine Produktionspräsenz in einem wichtigen Wachstumsmarkt. Mit einer verlagerten und erweiterten Anlage in Indien baut der Konzern seine Kapazitäten für Spezialzutaten aus.
Barry Callebaut baut Produktion in Indien aus
In Baramati sollen insbesondere gebackene und weiche Zutaten hergestellt werden, teilte Barry Callebaut am Freitag mit. Die neue Anlage ersetzt einen bisherigen Standort und liegt in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Schokoladenproduktion des Konzerns.
Mit der Erweiterung baut Barry Callebaut seine Präsenz in Indien weiter aus. Das Unternehmen betreibt dort inzwischen fünf Standorte für Produktion, Kundeninnovation sowie Vertriebs- und Geschäftsdienstleistungen. Dazu gehören auch zwei Schokoladenfabriken in Baramati und Neemrana, die 2021 beziehungsweise 2025 eröffnet wurden.
Für die Barry Callebaut-Aktie geht es an der SIX am Freitag zeitweise 1,56 Prozent auf 1'236 CHF nach oben.
Zürich (awp)
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