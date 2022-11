Barry Callebaut-Aktie etwas leichter: Grosse Aktienpakete verkauft

Insgesamt wurden in drei Transaktionen gut 6900 Aktien im Gesamtwert von 13,3 Millionen Franken veräussert, wie aus Daten der SIX Exchange Regulation (SER) hervorgeht.

Getätigt wurden die drei Transaktionen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, erfasst wurden sie dann alle drei am Donnerstagabend. Das legt die Vermutung nahe, dass sie vom selben Aktieninhaber getätigt wurden. Hierfür kommt eigentlich nur Barry Callebaut-Verwaltungsrat Nicolas Jacobs in Frage. Denn laut dem neuesten Geschäftsbericht hielt er per Ende August 18'700 Aktien und damit als einziger im Gremium genug Aktien, um einen Anteil von 6900 Stück verkaufen zu können.

Den zweitgrössten Anteil unter den Verwaltungsratsmitgliedern hält der frühere CEO und jetzige Präsident Patrick De Maeseneire mit 2523 Stück.

Trotz des Verkaufs von knapp 0,13 Prozent am Gesamtunternehmen gehört Nicolas Jacobs weiterhin zu den grössten Aktionären des Konzerns. Denn die Holding seiner Familie hält insgesamt rund 30 Prozent am Unternehmen. Zu den Gründen des Verkaufs machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben.

Die Barry Callebaut-Aktie verliert am Freitag an der SIX zeitweise 0,05 Prozent auf 1'946,00 Franken.

tv/uh

Zürich (awp)