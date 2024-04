Barry Callebaut-Aktie dreht ins Plus: Barry Callebaut mit neuer Initiative für Kakaoanbau-Modell

Damit soll ein vollständig skalierbares, nachhaltiges und rentables Kakaoanbaumodell für die Branche geschaffen werden.

Steven Retzlaff, derzeit Präsident des Barry Callebaut-Bereichs Global Cocoa, werde mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Funktion des Executive Chairman der sogenannten "Future Farming Initiative" (FFI) übernehmen und an CEO Peter Feld berichten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Er bleibt damit in der Geschäftsleitung von BC. Nachfolger von Retzlaff als Spartenchef Global Cocoa werde derweil Alain Freymond, heisst es.

BC werde wird nicht nur die Investmentgesellschaft FFI gründen, die zunächst vollständig im Besitz von BC sein werde, sondern auch Technologie- und F&E-Kapazitäten entwickeln, die skaliert werden können. FFI soll ausserdem als Katalysator für andere genutzt werden, um in die Landwirtschaft zu investieren und Partnerschaften mit Landwirten einzugehen und damit den nachhaltigen Kakaoanbau in grossem Stil zu modernisieren, wie es heisst.

An der SIX zeigte sich die Barry Callebaut-Aktie am Freitag zunächst leichter. Inzwischen haben die Papiere jedoch die Richtung gewechselt und klettern zeitweise um 0,43 Prozent auf 1'400,00 Franken.

