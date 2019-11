Barry-Callebaut-Aktie bricht ein: Hauptaktionär Jacobs schliesst Aktienplatzierung zu 1'915 Franken ab

Die Hauptaktionärin des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut, die Jacobs Holding, hat 10 Prozent ihrer Anteile für rund eine Milliarde Franken verkauft.

Sie bleibt aber mit einem Anteil von 40,08 Prozent die grösste Aktionärin.

Die Aktien seien zu einem Preis von 1'915 Franken verkauft worden, teilte die Jacobs Holding am Dienstag mit. Am Vorabend war die Transaktion angekündigt worden, wobei eine Preisspanne von 1'910 bis 1'940 Franken gesetzt wurde.

Ein Paket von 2,85 Prozent der Aktien ging im Rahmen einer Privatplatzierung an die kanadische Pensionskasse Ontario Teachers' Pension Plan. In einem zweiten Schritt verkaufte die Holding über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren weitere 7,17 Prozent der Aktien.

Die Jacobs Holding hatte am Montagabend den Schritt damit begründet, das eigene Portfolio besser diversifizieren zu wollen. Sie betonte aber in beiden Mitteilungen erneut, sie werde das Unternehmen und seine Wachstumsstrategie weiter unterstützen.

Die Jacobs Holding habe keine Absicht, weitere Anteile zu verkaufen und bleibe voll in die Entwicklung des Unternehmens eingebunden, hiess es. Dazu gehöre auch die unveränderte Vertretung im Verwaltungsrat von Barry Callebaut. Die Holding verpflichtete sich für die verbleibende Beteiligung zu einer Sperrfrist von zwei Jahren. Ontario Teachers' Pension Plan habe sich zu einer Sperrfrist von einem Jahr verpflichtet.

Bereits vor einem Jahr hatten drei Familienaktionäre ein grosses Aktienpaket an Barry Callebaut verkauft. Der Verkauf durch die Familienmitglieder hatte zu Spekulationen darüber geführt, ob es mittelfristig auch Veränderungen beim Anteil der Jacobs Holding geben könnte.

Barry Callebaut-Titel fallen

Die Aktien des Schokolade-Produzenten Barry Callebaut stehen am Dienstag unter starkem Druck. An der Börse nehmen nun auch weitere Anleger Gewinne mit.

Aktuell verlieren Barry Callebaut im Schweizer Handel 5,8 Prozent auf 1'965 Franken, zwischenzeitlich war der Titel bis auf 1'875 gesunken.

Die Jacobs Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren die Aktien zu einem Preis von 1'915 Franken an institutionelle Investoren veräussert. Damit hat die Jacobs Holding die Titel mit einem Abschlag zum Aktienkurs von 8 Prozent verkauft. Am Montag gingen die Titel noch zu 2'086 Franken aus dem Handel. Und vergangenen Monat wurde bei 2'106 Franken ein Allzeithöchststand erreicht.

Die Absicht des Hauptaktionärs, sich von Aktien zu trennen und das Geld in andere, allenfalls attraktivere Anlagen zu investieren, dürfte auf die Anlegerstimmung drücken, schreibt Andreas von Arx von Baader Helvea in einem Kommentar. Laut von Arx ist die Transaktion auch ein Zeichen dafür, dass man bei Jacobs die aktuelle Bewertung der Barry Callebaut-Aktie als hoch einschätzt.

Daniel Bürki von der ZKB zeigt sich vom Umfang des Aktienverkaufs und dem darauf gewährten Abschlag zum aktuellen Kursniveau überrascht. Die Aktie werde dadurch zwar kurzfristig unter Druck geraten, dürfte sich in der Folge aber erholen, ist der ZKB-Analyst überzeugt. Schliesslich erhöhe sich mit dem Aktienverkauf der Jacobs Holding der Free Float von 42,5 auf 54,9 Prozent und das sei eine gute Neuigkeit.

Zürich (awp)