Barry Callebaut-Aktie: Börsenaufsicht überprüft mögliche Regelverstösse von Barry Callebaut

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt werden vor dem Wochenende kaum Veränderungen erwartet. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich ebenfalls nahe seines Vortagesschlusses. Die asiatischen Börsen stehen am Freitag im Plus. Die Wall Street notierte am Donnerstag erneut in der Gewinnzone.