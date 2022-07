Barry Callebaut-Aktie: Barry Callebaut unterstützt 10'000 Kakaobauern vor der Ernte

Laut einem am Montag veröffentlichten Beitrag auf der Webseite stellt BC den Bauern dafür zusätzliche Arbeitskräfte zur Verfügung.

Es habe sich bei Versuchen gezeigt, dass höhere Investitionen in die Arbeit vor der Ernte, besonders in den Baumschnitt, aber auch in die richtige Mischung und Menge von Bodeneinträgen - dazu gehört beispielsweise Dünger - die Kakaoerträge verbessern würden, heisst es. Das wiederum führe dazu, dass die Bauern mehr verdienten.

Laut BC arbeiten die meisten Bauern allein auf ihren Höfen, zusammen mit ihrer Familie. Die Kosten für zusätzliches Personal zum Beschneiden der Bäume oder für das Düngen sind für die Bauern oft unerschwinglich. Und dabei sind die oftmals nur etwa zwei oder drei Hektar grossen Flächen einerseits zu klein, um einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen, aber wiederum zu gross, um alles alleine bewältigen zu können.

Es braucht somit mehr Arbeit und mehr Investitionen in die Kakaofarmen, obwohl sich das die Bauern nicht leisten können. Aus diesem Grund konzentriere sich BC dieses Jahr auf zwei Schlüsselelemente: Den Zugang zu Betriebsmitteln wie Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie zusätzliche Unterstützung durch externe Arbeitskräfte.

BC bezahlt zusätzliche Arbeitskräfte

Laut einem Sprecher des Unternehmens rekrutiert und schult Barry Callebaut nun zusätzliche Arbeitskräfte, die in sogenannten "Arbeitsteams" die Bauern auf ihren Plantagen unterstützen. Die Teams bestünden aus Saisonarbeitern und Kleinbauern und zögen dann zwischen Januar und September von Hof zu Hof, um dort das Land zu bewirtschaften.

BC stelle ihnen dabei Ausrüstung wie etwa professionelle Schnittgeräte, Schutzkleidung, Kraftfahrzeuge und Management-Tools zur Verfügung und übernehme auch die Kosten für ihre Arbeit.

Beschäftigt werden sie allerdings nicht vom Unternehmen selbst, sondern von den Gemeinden vor Ort. "Im Gegenzug verpflichten sich die Landwirte, die von BC subventionierten Bodenhilfsstoffe zu kaufen, um sicherzustellen, dass sie auch systematisch Düngemittel einbringen", so der Sprecher.

Während der Erntezeit, wenn die Arbeitsteams nicht tätig sind, ernten die Arbeiter entweder die Erträge auf ihren eigenen Höfen - denn viele von ihnen seien selber Landwirte - oder sie werden von anderen Kakaobauern für die Ernte angestellt. "Zu diesem Zeitpunkt im Jahr sind die Landwirte oft in der Lage und bereit, für zusätzliche Arbeitskräfte zu bezahlen, da die Früchte an den Bäumen hängen und sie nach der Ernte Geld erhalten", so der Sprecher.

Nächstes Jahr soll dieses Projekt noch ausgebaut werden. Bis im Jahr 2025 will BC mehr als 500'000 Bauern in seiner Lieferkette aus der Armut befreien und die Kinderarbeit in der Lieferkette beseitigen. Um das zu erreichen, arbeitet das Unternehmen mit Nichtregierungsorganisationen und lokalen Kinderschutzausschüssen zusammen.

Zürich (awp)