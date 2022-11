Barry Callebaut-Aktie: Barry Callebaut errichtet Schokoladen-Fabrik in Indien

Börse aktuell - Live Ticker

An den Börsen in Asien sind am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen auszumachen. Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Auftakt in die neue Handelswoche nur seitwärts. Der DAX musste einen klaren Verlust verbuchen. An der Wall Street herrschte zu Wochenbeginn eine risikoscheue Stimmung.