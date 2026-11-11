Barrick Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barrick Mining lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 1.05 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Barrick Mining im vergangenen Quartal 7.11 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barrick Mining 5.73 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch