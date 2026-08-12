Barrick Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barrick Mining lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44.56 Prozent auf 7.35 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.09 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch