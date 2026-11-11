Barrick Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Barrick Gold präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 599.93 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barrick Gold 504.84 ARS je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barrick Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7’616.13 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 5’524.00 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch