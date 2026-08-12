Barrick Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barrick Gold stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 514.26 ARS gegenüber 269.95 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 7’482.80 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Gold 4’219.27 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch