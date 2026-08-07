Barrett Business Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Barrett Business Services hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.52 USD, nach 0.700 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barrett Business Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 319.3 Millionen USD im Vergleich zu 307.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch