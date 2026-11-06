Barrett Business Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Barrett Business Services lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Barrett Business Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.790 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 334.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 319.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch