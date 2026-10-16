BAROQUE JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BAROQUE JAPAN hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -43.44 JPY. Ein Jahr zuvor waren -13.120 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.19 Prozent auf 11.30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch