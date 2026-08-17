Baroda Rayon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baroda Rayon äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.06 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.10 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 179.8 Millionen INR, gegenüber 223.6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19.59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch