Baroda Rayon präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baroda Rayon hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.64 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.76 Prozent auf 155.1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch