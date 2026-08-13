Baroda Extrusion legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baroda Extrusion veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.14 INR. Im letzten Jahr hatte Baroda Extrusion einen Gewinn von 0.060 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Baroda Extrusion 479.1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 380.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch