Barnwell Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Barnwell Industries lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 3.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch