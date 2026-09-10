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10.09.2026 06:37:00
Barnes Noble Education: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Barnes Noble Education hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barnes Noble Education -0.540 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288.2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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