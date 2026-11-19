Barfresh Food Group gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Barfresh Food Group ein Ergebnis je Aktie von -0.020 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch