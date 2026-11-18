BARCOS liess sich am 15.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BARCOS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 28.52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.610 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch