|
18.11.2026 06:37:00
BARCOS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
BARCOS liess sich am 15.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BARCOS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 28.52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.610 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.