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Krisenregion 09.11.2026 10:51:00

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays setzt in Saudi-Arabien wieder auf eine stärkere Präsenz und eröffnet einen neuen Standort in der Hauptstadt.

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Die britische Grossbank Barclays baut ihre Präsenz in Saudi-Arabien aus und hat eine neue Niederlassung in Riad eröffnet. Damit kehrt das Institut erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt auf den saudischen Markt zurück. Die Expansion erfolgt allerdings in einer angespannten Sicherheitslage, da Saudi-Arabien zunehmend unter Druck durch Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz gerät.

Der neue Standort befindet sich im King Abdullah Financial District in Riad, wie Barclays am Montag mitteilte. Zum Chief Executive Officer und Leiter des Investmentbankings von Barclays Capital Saudi ernannte die Bank Majed Al Hassoun. Im vergangenen Jahr hatte das Institut von der saudischen Kapitalmarktbehörde eine Betriebslizenz für Investmentbanking- und Global-Markets-Aktivitäten erhalten. Zuvor war bereits eine Lizenz für einen regionalen Hauptsitz erteilt worden.

"Indem wir in regionale Talente investieren, vertiefen wir unsere Präsenz weiter und bekräftigen unser Engagement für die Zukunft Saudi-Arabiens", sagte Barclays-Chef C. S. Venkatakrishnan.

Rückkehr in angespannter Sicherheitslage

Die Rückkehr von Barclays erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Angriffe der Huthi-Rebellen auf Ziele in der Region. Die Miliz hat in der Vergangenheit unter anderem die Schifffahrt im Roten Meer sowie saudische Flughäfen attackiert. Auch der internationale Flughafen King Khalid in Riad war betroffen.

Am Sonntag traf zudem ein Projektil bei einem Drohnen- und Raketenangriff der Huthis das Gebäude des Ölkonzerns Saudi Aramco im Finanzviertel von Riad. Das berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute regionale Vertreter.

Die Barclays-Aktie gewinnt in London zeitweise 0,76 Prozent auf 423,45 Pence.

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