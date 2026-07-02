Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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02.07.2026 10:58:47
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight
Barclays Capital-Analyst Katherine Hearne hat eine ausführliche Untersuchung des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen.
Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 10:42 Uhr die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 164.80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 37.14 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 59’328 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 24.6 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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