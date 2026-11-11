Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktie legte um 12:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.3 Prozent auf 26.01 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26.87 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’454’726 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 2.9 Prozent nach. Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT





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