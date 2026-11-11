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11.11.2026 12:52:44
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight
Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard hat sich das Deutsche Telekom-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Aktie legte um 12:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.3 Prozent auf 26.01 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26.87 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’454’726 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 2.9 Prozent nach. Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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