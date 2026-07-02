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Aktie bewertet 02.07.2026 11:04:44

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Deutsche Telekom-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Telekom
22.83 CHF 2.40%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Bonner seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 10:48 Uhr 2.0 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 47.36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1’633’953 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 7.5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Deutsche Telekom am 06.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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