Barclays Capital verleiht Nestlé-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern befinde sich in einer besseren Verfassung, als dies lange Zeit der Fall gewesen sei, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. Beide Wachstumsmotoren - Kaffee und Tiernahrung - gewännen an Dynamik.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Nestlé-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 0.4 Prozent auf 79.14 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 8.67 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 453’038 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Nestlé-Papier um 4.6 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 23.07.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT



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