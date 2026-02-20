Barclays Capital verleiht Nestlé-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten.

Die Aktie notierte um 13:42 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1.4 Prozent auf 80.30 CHF. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0.37 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1’796’095 Nestlé-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 2.0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Nestlé am 23.07.2026 präsentieren.

