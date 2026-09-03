Barclays Capital verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Vorteile eines Zusammenschlusses mit der Tochter T-Mobile US seien ihm unklar, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag anlässlich des Berichts über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei den Bonnern. Elliott ist demnach gegen die im Raum stehenden Verschmelzungspläne und favorisiert stattdessen noch höhere Renditen für die Anleger. Robilliard sieht die Telekom bei letzterem allerdings bereits auf dem richtigen Weg.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:26 Uhr in Grün und gewann 2.2 Prozent auf 29.08 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20.36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 1’728’164 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8.5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT



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